En réponse à l'augmentation aux besoins sociaux de sa population, la commune de Saint-Paul annonce, ce dimanche 31 mai 2020, la mise en place d'un nouveau point relais CCAS à la mairie de proximité du Bernica. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le 11 Mai 2020, date du début de déconfinement annoncée par le gouvernement, le CCAS a observé un accroissement des demandes et un flux important du public dans ses locaux du centre ville. Cette période de crise sanitaire a révélé également une situation de plus en plus fragile et instable pour des familles déjà en difficulté et aussi l’apparition de nouveaux foyers en demande d’aide.

Afin de pouvoir répondre à cette urgence sociale, un point relais du CCAS à la mairie de proximité du Bernica sera mis en place dés ce mardi 02 juin 2020 aux horaires de réception suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Respectant ainsi les conditions d’accueil imposées par le cadre réglementaire de l’état d’urgence sanitaire, cet accompagnement à la crise auprès de ces familles en difficulté est nécessaire afin d’éviter le flux important observé au CCAS du centre ville depuis le déconfinement.