Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Avec la deuxième phase de déconfinement, entrée en vigueur le mardi 2 juin 2020, la ville de Saint-Paul prend les dispositions nécessaires pour accueillir le public dans le respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières dans les piscines de Plateau Caillou et du front de mer et ce, dès ce lundi 8 juin 2020.

