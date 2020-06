Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Les plages de Boucan Canot, de Boucan Canot piscine, de Roches noires et de l'Hermitage (la passe) ont reçu le label Pavillon bleu 2020. Le palmarès de cette distinction a été rendu public ce mardi 9 juin 2020. Au total pour cette année 401 plages et 106 ports de plaisance ont été labellisés en France métropolitaine et dans les outre-mer. Aucun port de plaisance n'a été distingué à La Réunion. Pavillon Bleu est un label de tourisme durable remis chaque année aux ports de plaisance et aux communes pour les plages, "qui mettent en oeuvre, de manière permanente, une politique de tourisme respectueuse de l'environnement et des humains" (Photo rb/www.ipreunion.com)

