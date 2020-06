Dans la maison familiale, à Cité Panon (Saint-Paul), on s'active autour d'Henriette Antonine Séverin, la gramoune que tout le monde vient couvrir de fleurs et autres cadeaux. Née le 17 juin 1920 à Sainte-Marie, c'est dans les années 1970 que Henriette et Aimé Severin s'installent à Saint-Paul (Photo DR)

"La vi koméla lé pi kom la vi lontan", note madame Séverin, se remémorant le quotidien de son jeune âge. "Avant les gens avait plaisir à travailler, à soigner les animaux et cultiver le petit potager. Aujourd’hui, tout a changé. Si on pouvait prendre un peu des habitudes d’avant et les mettre dans la vie d’aujourd’hui, les gens vivraient mieux" estime-t-elle.

Madame Séverin et son mari Aimé Séverin ont travaillé à la sous-préfecture de Saint-Paul. Elle s’occupait du service et lui était jardinier. Le couple a donné naissance à 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Depuis, ce sont 16 petits-enfants, 28 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant qui composent la grande famille.

Après les années de dur labeur mais aussi après la disparition de Aimé Séverin en 1976, Henriette a été - et continue à être - le pilier des proches venus lui rendre un hommage festif ce mercredi 17 juin 2020 pour ses 100 ans. Aujourd’hui, elle se passionne pour son jardin et particulièrement les anthurium qu’elle affectionne sans oublier les séances de coiffure tous les samedis, certainement un des secrets de longévité de la doyenne du quartier de Cité Panon.