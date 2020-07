Les inscriptions pour les ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) de Saint-Paul sont ouvertes jusqu'au vendredi 17 juillet 2020. "Les marmailles âgés entre 3 et 12 ans seront accueillis au sein de 35 centres de loisirs à partir du mercredi 22 juillet au mardi 11 août" indique la marie saint-pauloise dans un communiqué que nous publions ci-dessous

La capacité d’accueil des centres variera en fonction de la tranche d’âge des enfants accueillis.

– 35 structures seront réparties sur le territoire de la commune durant les grandes vacances d’hiver austral : la Saline les hauts, la Plaine, Bois-de-Nèfles, Ruisseau, Saint-Gilles-Les-Hauts, Bois Rouge, Saint-Gilles et la Saline- les- Bains, Plateau Caillou, Saint -Paul centre ville, le Guillaume.

– 3 types de structures seront proposés en fonction de la tranche d’âge des enfants accueillis. Les capacités d’accueil de ces structures prendront en considération le nombre de salles mises à disposition et la capacité des réfectoires avec une application stricte de la distance sociale préconisée dans tous les espaces de regroupement clos.

Dans un souci de faciliter l’organisation des différentes structures d’accueils sur les secteurs, l’accueil multi-sites reste la meilleure option.

En effet, ce concept permet de regrouper 3 catégories de centres

1) Les accueils de loisirs maternels

Structures accueillant les enfants de 3 à 5 ans avec une capacité d’accueil maximum de 50 enfants par centre.

2) Les accueils de loisirs mixtes

Structures accueillant les enfants de 3 à 12 ans avec une capacité d’accueil maximum de 50 enfants de moins de 5 ans et 50 enfants de 6 à 12 ans par centre.

3) Les accueils de loisirs primaires

Structures accueillant les enfants de 6 à 12 ans avec une capacité d’accueil maximum de 50 enfants par centre.

L’objectif principal de ce dispositif est de proposer un accompagnement éducatif et ludique de qualité aux jeunes du territoire de la commune durant la crise sanitaire. Pour ce séjour de juillet/août 2020, cette offre en centre de loisirs sans hébergement s’élève à 2 162 places.

Une nouveauté : des "vacances apprenantes” durant ce séjour aux centres

Dans le cadre du plan "vacances apprenantes" les accueils de loisirs organisés par la collectivité, viseront à proposer des activités de loisirs et des actions pédagogiques et éducatives autour de l’environnement, de la culture, du développement du durable, de la citoyenneté, du sport et de la santé. Les enfants se verront proposer des activités leur permettant de développer leurs aptitudes dans des domaines très variés. Ils auront tout particulièrement cette année la possibilité de bénéficier d’un renforcement de leurs compétences et de leurs apprentissages afin d’aborder la rentrée scolaire dans de bonnes conditions.

Ce dispositif inédit met en avant tout un ensemble d’offres de loisirs qui aura pour finalité l’épanouissement de l’enfant tout en respectant les gestes barrières.

Les inscriptions auront lieu jusqu'au 17 juillet dans les lieux mentionnés ci-dessous aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h.

Pour toutes informations, contacter la cellule animation de la ville : 0262 34 48 51 et au 0262 34 48 54 et sur le site www.mairie-saintpaul.re