La Cellule ville d'art et d'histoire de Saint-Paul propose des visites guidées, des expositions et des ateliers "famille" tout au long du mois de juillet sur le territoire Saint-Paulois. Au programme : présentation des arbres remarques, histoire de l'esclavage à travers les monuments commémoratifs, visite de la place d'armes au Jardin de la Liberté, découverte du chemin Pavé "Grand Chemin"...

Dans le contexte de pandémie et afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, la Cellule ville d’art et d’histoire souligne que les groupes sont limités à 15 personnes et le port du masque est vivement conseillé. Les groupes des ateliers seront limités à 10 personnes maximum (guide inclus). Le guide aménagera également son parcours pour assurer une distance de sécurité minimale entre les participants. Au sein des lieux d’exposition, les participants sont invités à ne pas toucher le mobilier.

Plus d'informations sur la page Facebook @VAHsaintpaul et sur le site www.mairie-saintpaul.re