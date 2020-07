Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Que de bruits et de fureur ces jours derniers devant la pyramide du Moufia ! C'est, en effet, avec sidération et gravité que nous assistons aux énièmes verbiages d'une autorité territoriale, qui de promesses en dérobades, ne sait plus quoi faire de son désormais encombrant et désastreux "projet phare".

Que de bruits et de fureur ces jours derniers devant la pyramide du Moufia ! C'est, en effet, avec sidération et gravité que nous assistons aux énièmes verbiages d'une autorité territoriale, qui de promesses en dérobades, ne sait plus quoi faire de son désormais encombrant et désastreux "projet phare".