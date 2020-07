Après Saint-Louis, au tour de Saint-Paul d'expérimenter les tests Covid gratuits sur le marché forain. Quatre professionnels de santé sont mobilisés sur la place du marché du front de mer, depuis 7h30 et jusqu'à 11h30, pour permettre aux personnes volontaires de bénéficier de ces tests. La maire Huguette Bello profite également de l'occasion pour bénéficier elle aussi d'un test nasal. Suivez notre live (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette organisation est assurée par la ville de Saint-Paul, en partenariat avec l’ARS, la commune étant "labellisée Ville Santé le 13 janvier 2011 et première ville de La Réunion à avoir signé le Contrat Local de Santé le 12 octobre 2012", rappelle Saint-Paul.

Nos journalistes sont présents sur place, suivez notre live :

Les 15 et 17 juillet, l'opération de tests gratuits a commencé sur les marchés de Saint-Louis, première commune à être volontaire pour le lancement du dispositif. Notre journaliste d'Imaz Press s'est même prêtée à l'exercice en faisant le test pour vous raconter comment ça se passe. Et ce n'est pas si douloureux, c'est surtout très rapide. Quelques secondes pour être fixé et prtéger les autres.

Les opérations lancées par l'ARS et en partenariat avec les différentes communes ont été lancées afin de mieux estimer la circulation du virus sur l'île. Les cas autochtones sont en augmentation depuis quelques temps et les autorités sanitaires redoutent également la présence de cas asymptomatiques.

