Retrouvez le calendrier du mois d'août 2020 pour accéder aux piscines municipales de Saint-Paul. Plusieurs d'entre elles fermeront provisoirement. Notamment pour permettre aux équipes de réaliser des opérations d'entretien. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les dates de fermeture des piscines au public au mois d’août :

Bois-de-Nèfles : le samedi 1er, de 13 à 18 heures à l’occasion de la fête du club BDN et le jeudi 13 pour de l’entretien

Lisette-Talate (front de mer) : le lundi 24 pour de l’entretien

Josselyn-Flahaut (Plateau Caillou) : le vendredi 14 pour de l’entretien

Pour rappel, les modalités d’accès aux piscines de la ville de Saint-Paul évoluent. Les réservations ne s’effectuent plus par téléphone. Les conditions d’utilisation des couloirs de nage sont aussi allégées.

Les horaires réservés au public changent également. De 11 heures à 12h45 et de 15 heures à 17h45 pour les équipements de Plateau Caillou et du Front de Mer et de 10 heures à 12h45 et de 14 heures à 17h45 à Bois-de-Nèfles.

Dans ce contexte de pandémie de la Covid-19, les règles de distanciation physique et l’application des gestes barrières doivent absolument être respectés. Le port du masque est obligatoire de l’accueil aux vestiaires. Il faut également impérativement prendre une douche savonnée avant la baignade.

Retrouvez ci-dessous les adresses et les contacts téléphoniques de ces piscines de Saint-Paul pour obtenir plus d’informations ou si avez des questions.

- Piscine du front de mer -

Boulevard du Front de Mer

97460 Saint Paul

Tél. : 0262 45 80 47

- Piscine de Bois-de-Nèfles -

26, chemin de la piscine

97411 Bois-de-Nèfles

Tél. : 0262 44 00 90

- Piscine de Plateau Caillou -

57 rue Gabriel Guist’hau

Plateau Caillou

97460 Saint Paul

Tél. : 0262 34 69 22