Activités sportives, culturelles, spectacles de contes, de marionnettes, ateliers d'écriture, patrimoine, , ...les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) continuent leurs activités au sein des 34 centres répartis dans tous les quartiers de Saint-Paul. Dans un communiqué la commune de Saint-Paul informe que "la Ville accueille plus de 1433 enfants, âgés de 3 à 12 ans, dans des conditions optimales de sécurité sanitaire". Nous publions l'intégralité du communiqué ci-dessous. (photo : Ville de Saint-Paul)

Rakontaz zistoir, initiation au tressage de feuilles coco, animation autour des fruits et des légumes, moringue, hip-hop…

Un programme impressionnant pour les marmailles. Dans une ambiance de vacances, ils passent leur journée à jouer mais aussi à s’éveiller culturellement. Comme l’illustrent les interventions liées à l’art théâtral et la grande place accordée à la culture dans tous les centres.

- Des vacances culturelles à Saint-Paul -

Le réseau de lecture publique intervient dans tous les centres grâce aux médiathèques et au Médiabus. Soit 70 interventions durant des ateliers musicaux, d’éveil musical et des mini-concerts.

Ces interventions se concrétisent dans le cadre de la convention de partenariat nouée entre la Ville de Saint-Paul et l’association Nakiyava

Dispositif inédit pour les accueils de loisirs apprenants, l’association Nakiyava, représentant local des Jeunesses Musicales de France, sera acteur au sein des ALSH.

- Comment ? -

Grâce à la mise en place d’un projet autour de l’art et de la culture formalisé par une convention de partenariat avec la ville.

Interventions d’artistes pour 2 000 enfants Saint-Paulois

Plus de 2 000 enfants Saint-Paulois pourront donc bénéficier d’un programme d’interventions d’artistes pendant ces ALSH.

Côté sport, les enfants pratiqueront aussi l’escrime et la natation dans les piscines du front de mer et de Plateau Caillou. 15 éducateurs sportifs se mobiliseront pour proposer une reprise progressive de l’activité chez les plus jeunes.

Concernant la Santé, 12 intervenants piloteront des ateliers ludiques autour de plusieurs thématiques : santé, hygiène, cyber-addiction, lutte anti-vectorielle.

Marmailles comme encadrants appliquent strictement également le protocole sanitaire en vigueur retenu pour l’organisation des 34 centres de loisir jusqu’au 11 août. La distanciation sociale reste de mise entre les petites et les petits Saint-Paulois.

Des animateurs formés au protocole sanitaire

Pour rappel, la Ville de Saint-Paul organise 34 centres de loisirs. Contre 20 en janvier 2020 et en juillet-août 2019.

200 agents de la commune saint-pauloise (entretien et production de repas) se mobilisent. 233 agents (directeurs et animateurs) d’encadrement coordonnent ces ALSH.

34 d’entre eux, des animateurs d’un niveau Bac + 2, seront spécifiquement affectés à l’Éducation et à la prévention relative au protocole sanitaire appliqué. Toutes les équipes d’encadrement sont donc formées à ces enjeux.