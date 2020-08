Deux événements vont animer ce week-end des 8 et 9 août 2020 dans la commune de Saint-Paul. D'abord le salon Fait main à l'Eperon, où 130 exposants seront réunis. Puis la "Rentrée de folie" avec une ouverture exceptionnelle des magasins. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• 130 exposants réunis au salon Fait main à l'Éperon

L'association Arts et tradition organise en partenariat avec la Ville de Saint-Paul le 91ème Fait main au village artisanal de l'Éperon les samedi 8 et dimanche 9 août 2020. Retrouvez de 9h30 à 19 heures, 130 artisans locaux, 100% local avec des produits transformés (confitures, achards, piments, gâteaux péi, foie gras, miel...), des créations de bijoux, de la décoration, de l'aménagement, des artistes peintres, des céramistes, des métiers du tressage, de la couture et du jardin... L'entrée est gratuite.

• Top départ " une rentrée de folie " au centre ville de Saint-Paul

L'Association des commerçants (ACCV) et la ville de Saint-Paul préparent une "rentrée de folie" au centre-ville, du samedi 8 au dimanche 15 août 2020 avec une ouverture exceptionnelle les dimanche 9 et samedi 15 août. Cette opération vise à favoriser le développement économique et à redynamiser le centre-ville à travers des offres et animations prévues pour l'occasion.