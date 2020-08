La traditionnelle cérémonie des Bacheliers ne pouvait se tenir en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19. Les jeunes Saint-Paulois.e.s recevaient malgré tout un ticket cadeau remis par la maire de Saint-Paul, Huguette Bello, ce vendredi 31 juillet 2010 à l'Hôtel de ville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune saint-pauloise (Photo mairie de Saint-Paul)

"La première magistrate tenait à présenter ses plus sincères félicitations aux lauréats 2020. Plusieurs d’entre eux venaient récupérer leur bon cadeau d’une valeur de 40 euros. Le budget prévu pour la réception -annulée- permettait d’ailleurs d’augmenter la valeur de ce bon. Ces bacheliers rencontraient la Maire de Saint-Paul, venue les saluer pour les féliciter.

Huguette Bello adressait à cette jeunesse saint-pauloise tous ses vœux de succès dans leurs études pour bâtir une carrière synonyme d’élévation sociale au sein de cette société à laquelle nous appartenons tous.

"Pour que réussir ne soit pas un second choix. Et pour que vous puissiez trouver une réelle ambition dans vos choix à venir et, que demain, nous puissions vous dire merci de réussir pour La Réunion", leur lançait-elle avec fougue.

Ces jeunes adultes se montraient timides mais heureux de cette rencontre. La Maire soulignait également la situation exceptionnelle de la crise sanitaire actuelle. Comme l’illustre cette session 2020 du Bac perturbée par la Covid-19.

L’occasion pour l’élue de rappeler l’importance de l’Éducation, clé de la réussite et pierre angulaire de notre avenir commun. Et d’inciter ces jeunes diplômés à construire le monde de demain en ne fixant aucune limite à leurs ambitions professionnelles".