Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Jeudi 06 Août à 16H08

"Suite à un incident technique, les factures éditées en 2019, pour la période d'août à décembre 2019, ne sont plus consultables et payables sur le site de la mairie de Saint-Paul" informe la mairie Saint-Pauloise. Ces échéances peuvent être soldées directement à la Régie de recettes communale et dans les sous-régies des mairies de proximité ou par voie postale avant l'émission des titres exécutoires (Photo mairie de Saint-Paul)

