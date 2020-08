À compter de la rentrée du lundi 17 août 2020, le chemin Combavas va subir une modification de la circulation afin de réaliser des travaux de réseaux. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Paul ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La circulation sera interdite juste après la mairie de proximité. L’accès à l’école et au parking dans le chemin Combavas reste possible depuis la rue Étienne-Regnault. En revanche, l’accès à l’école depuis le centre-bourg de la Plaine n’est possible que pour les piétons.

Ces travaux se déroulent suite à un chantier lancé depuis le 6 juillet 2020. Ce projet porte sur l’aménagement du chemin Combavas dans le bassin de vie de La Plaine Saint-Paul, allant de l’intersection avec la rue Étienne-Regnault jusqu’à la ravine Lolotte.

Il s’agit d’aménager 630 mètres de voirie où l’on retrouve de part et d’autre de nombreux commerces (pharmacie, école, etc). Le but de l’opération : réorganiser l’axe en scindant les espaces dédiés à la circulation automobile et les zones de circulation piétonnes.

Les travaux consisteront à rénover l’ensemble de la voirie avec les réseaux divers s’y attenant. Retrouvez ci-dessous le plan de déviation mis en place et la localisation de la zone concernée.