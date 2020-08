"Une action pour venir en aide aux familles dans le besoin se déroulait ce jeudi 13 août 2020 au Case de Trois Chemins (Bois de Nèfles Saint-Paul). L'occasion pour 40 personnes de venir s'approvisionner en produits de première nécessité écoulés à des prix solidaires par le Kaddy solidaire itinérant" écrit la mairie de Saint-Paul dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo mairie de Saint-Paul)

"Le public concerné se constitue de personnes composées en priorité d’étudiant.e.s, d’allocataires de minima sociaux ou de personnes en difficultés financières. Plusieurs élu.e.s de la commune saint-pauloise assistaient à cet événement.

L’adjointe de quartier, Céline Charolais, déléguée à la politique urbaine et sociale du bassin de vie de Bois-de-Nèfles, en charge du développement de la politique des territoires et citoyenneté (conseils de quartiers), et le Conseiller municipal, Kévin Dain, délégué à la jeunesse, chargé du suivi du conseil municipal des jeunes.

Le moment pour eux d’échanger avec Emmanuel Auber, président de l’association Kaddy solidaire. Ce type d’opération apparaît essentielle suite au contexte sanitaire lié au Covid-19.

Deux épiceries du Kaddy solidaire existent déjà à Saint-Paul. Au Bernica et à Grande Fontaine. Cette action itinérante va se reproduire dans d’autres quartiers de la commune".

