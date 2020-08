Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 21 Août à 12H09

Le Cercle des Echiquiers de l'Ouest (CEO), plus vieux club d'échecs de la Réunion, organise ce dimanche 23 août 2020 un tournoi dans l'enceinte du CREPS à Saint-Paul à partir de 8h00. Depuis près de quarante ans, le CEO forme des joueurs d'échecs. Ces dernières années, le club s'est doté de moyens modernes pour former de très jeunes joueurs dès l'âge de 6 ans et demi (Photo d'illustration)

