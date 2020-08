Dans un contexte de crise sanitaire, la ville de Saint-Paul met à jour la déclaration de manifestation en accord avec le protocole sanitaire actuel. Il est possible de télécharger en ligne, la déclaration de manifestation de petite envergure (10 personnes et moins, présentes en simultanées organisée sur les voies ou dans les lieux publics)

Afin de limiter la propagation du virus, les gestes barrières doivent être appliqués, à savoir :

- le port du masque est obligatoire, pour toute personne de onze ans ou plus

- la distanciation sociale d’au moins un mètre entre deux personnes, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance

- appliquer l’ensemble des mesures du protocole rédigé par le descriptif détaillé du protocole concernant la lutte contre la crise du COVID-19 pour cet évènement



Les bons geste barrière :

- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

"Attention : le dossier complet doit être déposé 2 mois avant la manifestation" souligne la mairie.

