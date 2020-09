"Après plusieurs mois d'attente et d'incertitude, la culture redémarre enfin à Léspas (Saint-Paul) ! Nous reprendrons donc notre programmation avec les concerts du nouveau spectacle de Davy Sicard à l'occasion de la sortie de son nouvel album les jeudi 3 septembre à 19h et vendredi 4 septembre à 20h" indique la salle de spectacle dans un communiqué publié ce mardi 1er septembre 2020. Nous publions ce communiqué ci-dessous

"Dans ce contexte sanitaire difficile, Léspas s'adapte et proposera une formule innovante de concert connecté. En prime du traditionnel concert en salle en public, les gens pourront profiter de ce même concert de chez eux et en direct à partir d'un lien privé le vendredi 4 septembre au tarif exceptionnel de 4 euros au lieu de 8 euros ! Ils pourront vivre le concert en live selon une captation professionnelle en multi-caméras. Une initiative rendue possible grâce à partenariat avec l'association Ranpar qui n'est pas à son coup d'essai.

Une reprise qui se fera dans des conditions très particulières, puisque nous avons dû nous adapter afin de faire face à la propagation de COVID-19. Bien que La Réunion ne soit pas classée en zone rouge nous avons pris la décision de ne pas aller au delà d'une jauge à 80 personnes sur les 160 places de la salle et d'investir entre autre dans du matériel spécifique pour la désinfection de nos salles de spectacle. Les détails de notre protocole sanitaire sont visibles dans les lieux et sur notre site www.lespas.re

Sachez également que nous accueillons en résidence chaque après-midi durant toute cette semaine Marie Alice Sinaman, Erick Fleuris, Wilfrid Thémyr, Thierry Jardinot ainsi que Davy Sicard et ses musiciens qui se feront un plaisir de vous rencontrer pour parler de leur nouvelle création respective. M. Courbis, le directeur de Léspas, est lui aussi disponible pour vous parler de la rentrée culturelle de Léspas".