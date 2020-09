Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Plus de vingt familles saint-pauloises ont reçu leur tablette numérique les mercredis 26 août et 2 septembre 2020 au regard du confinement dû à la crise Covid qui continue de sévir à la Réunion et qui a fait remonter, outre l'urgence sanitaire, des problématiques de continuité pédagogique et de fracture numérique. Cette distribution s'est faite en présence du 13ème adjoint en charge de la lutte contre l'illettrisme, Perceval Gaillard. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : Saint-Paul)

Plus de vingt familles saint-pauloises ont reçu leur tablette numérique les mercredis 26 août et 2 septembre 2020 au regard du confinement dû à la crise Covid qui continue de sévir à la Réunion et qui a fait remonter, outre l'urgence sanitaire, des problématiques de continuité pédagogique et de fracture numérique. Cette distribution s'est faite en présence du 13ème adjoint en charge de la lutte contre l'illettrisme, Perceval Gaillard. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : Saint-Paul)