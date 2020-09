Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité qui s'est clôturée ce mardi 22 septembre 2020, un état des lieux des pistes cyclables dans la ville de Saint-Paul a été réalisé ce lundi. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous. (Photo Ville de Saint-Paul)

L’objectif de cette sortie : pointer les difficultés rencontrées par les usagers de la petite reine et cibler les endroits où des arceaux pourront être installés sur le territoire afin de faciliter ce mode de transport " doux ".



Départ en début de matinée, près du Cimetière Marin. Une délégation composée des services communaux, d’associations et d’élus : Mélissa Cousin, déléguée à la nature en ville et à la biodiversité et à la mobilité douce ; Irchad Omarjee, délégué au commerce et artisanat, en charge des relations avec les chambres consulaires ; Nila Radakichenin, déléguée aux affaires scolaires et Daniel-Omer Hoarau de l’association Vélo Vie invité à donner son avis sur la sécurisation des pistes cyclables en centre-ville

- Des pistes cyclables non adaptées ou discontinues -

Direction le centre-ville en passant par la Baie, l’école Rosalie-Javouhey, un passage dans la rue Jean-Bernard-Rousseau, le Débarcadère, la nouvelle école Eugène-Dayot, la médiathèque Leconte-de-Lisle, l’école élémentaire Louise-Siarane, pour finalement revenir au Cimetière Marin par la Chaussée Royale.



Un périple qui a mis en évidence plusieurs difficultés que peuvent rencontrer les usagers : élève se rendant à l’école, usager occasionnel et même le passionné de la petite reine. Verdict : pistes cyclables parfois mal adaptées ou marquages discontinus, sont les principaux points noirs.

- Des travaux prochainement pour sécuriser les pistes cyclables -

La Ville prévoit des travaux ciblés afin d’améliorer le confort des cyclistes dans cette zone urbaine. Des racks à vélos seront même disposés dans l’enceinte des écoles primaires et élémentaires de la zone urbaine.



Une zone urbaine, très impactée également le vendredi, lors du déroulement du marché forain… Un lieu de passage générateur de danger.

L’objectif, à terme, serait de fluidifier la traversée de cette zone. Par conséquent, offrir une gestion sécurisée pour les cyclistes et offrir, par la même occasion, l’opportunité pour les Saint-Paulois d’opter pour un mode de transport plus doux, plus économique et moins polluant.

- Venez à la mairie centrale en vélo ! -

Une vingtaine d’arceaux a été posée dans le cadre de la Semaine de la Mobilité aux abords de la mairie centrale, facilitant ainsi le stationnement des vélos en centre-ville. À terme, l’idée serait de multiplier cet équipement aux abords des administrations et des écoles.