Organisées sur 3 jours, du 18 au 20 septembre 2020, les Journées du Patrimoine ont apporté un vent de fraîcheur au monde de la Culture. Ce qui semblait être compromis a redonné, au final, un souffle de vie aussi bien aux acteurs, aux associations culturelles qu'au public, venus nombreux, pour s'émerveiller, (re)découvrir toute la beauté et la richesse de notre patrimoine culturel Réunionnais, mais surtout Saint-Paulois. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Cet événement national a su porter une thématique particulière – " Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! "- dont l’objectif était pour la Ville de Saint-Paul de redéfinir les rôles de chacun situé au cœur même de la vision de notre patrimoine culturel.

Après une toute première opération dédiée aux scolaires, vendredi 18 septembre dernier, intitulée " Levez les yeux ! ", les tous premiers explorateurs de l’école de Rosalie-Javouhey ont été ravis de découvrir des métiers et des savoir-faire.

Une action qui a permis de prendre conscience de l’extrême nécessité de protéger notre patrimoine, de le sauvegarder pour les générations à venir.

Deux journées, les 19 et 20 septembre, ont continué à émouvoir le grand public. Au vu du contexte sanitaire et du protocole imposé lié à la crise de la Covid-19, c’est plus de mille personnes et une quarantaine d’élèves qui ont répondu présents.

Retrouvez toutes les visites faites durant ce week-end spécial ici.

