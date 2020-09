Ce jeudi 24 septembre 2020, deux maîtres-nageurs de Saint-Paul ont sauvé des nageurs en détresse à Boucan Canot. Les deux baigneurs étaient emportés par le courant lors que les MNS ont réagi. La maire de Saint-Paul Huguette Bello réagit ce samedi pour les saluer et les féliciter, dans un communiqué que nous publions dans son intégralité ci-dessous.

"C’est avec une profonde fierté que je salue l’acte héroïque accompli par deux de nos Maîtres-nageurs sauveteurs de la ville de Saint-Paul, ce jeudi 24 septembre 2020 à Boucan Canot.

À la tombée de la nuit, les chefs de poste, Sandro Turpin et Gérard Hoarau, ont sauvé de la noyade deux nageurs en détresse. Attablés à la terrasse d’un café, après leur fin de service, ces MNS aguerris n’ont pas hésité quand il a fallu secourir ces baigneurs, emportés par le courant.

Il était 19 heures quand, portés par un courage incommensurable, Sandro et Gérard ont immédiatement réagi, une fois l’alerte reçue. Sans perdre une seconde, ils sont retournés au poste MNS de la plage pour s’équiper en matériel afin d’aller à l’eau.

Une intervention extrêmement risquée en raison de la visibilité rendue nulle par l’obscurité. Ces deux MNS sont parvenus à sauver l’un des nageurs, bravant des vagues de 2 mètres 50. Sandro Turpin a réussi à l’agripper et à le ramener sur le sable, malgré une mer déchaînée.

Le second nageur a pu regagner le rivage, seul, par ses propres moyens. Un véritable miracle. Car le courant les a éloignés, les entraînant à plus d'une cinquantaine de mètres de la plage. Sains et saufs : ils ont ensuite été pris en charge par les pompiers.

Cet acte de bravoure de nos sauveteurs Saint-Paulois apparaît d’autant plus remarquable que la houle était très forte et que le risque requins demeure malheureusement très présent en cette période d’hiver austral. Guidés par leur sens du devoir, nos deux MNS n’ont pas eu peur d’être emportés ou de prendre tous ces risques.

Ils n’ont pas tergiversé quand il a été question de porter assistance à ces nageurs. Ils ont spontanément agi pour éviter qu’un drame ne se produise. S’ils n’avaient pas été là, ces deux baigneurs, respectivement âgés de 24 et de 27 ans, originaires de Saint-Denis, auraient sans doute perdu la vie.

Je tiens à remercier et à féliciter Sandro Turpin et Gérard Hoarau pour leur héroïsme.

Je tiens aussi à saluer l’équipe de tournage du "Petit Piaf", le film réalisé par Gérard Jugnot. Une œuvre actuellement tournée dans notre belle commune de Saint-Paul. Ces techniciens ont également participé à ce sauvetage miraculeux.

Ils préparaient un tournage de nuit avec Soan et Marc Lavoine à l’hôtel Boucan Canot, lorsqu’ils ont entendu l’appel aux secours des baigneurs. Leur réflexe immédiat a été de prévenir les secours. Dans le même temps, des membres de l’équipe sont alors rapidement montés dans une nacelle servant au tournage, positionnée près du poste MNS.

Au vu de l’obscurité et des conditions d’intervention, ils ont braqué leurs projecteurs sur le plan d’eau afin d’éclairer la zone. Améliorant ainsi la visibilité pour les sauveteurs. L’équipe de tournage a d’ailleurs ramené des couvertures pour réchauffer les deux nageurs frigorifiés et tétanisés.

Tous ces efforts collectifs, dirigés vers un seul objectif commun, forcent notre respect et notre admiration. Ces actes courageux doivent nous inspirer car cet ensemble d’actions a permis de sauver deux vies. Je remercie chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à ce sauvetage miraculeux qui a permis d'atteindre un seul et unique but ô combien précieux : préserver la vie."

Huguette BELLO

Maire de Saint-Paul