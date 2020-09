La maire de Saint-Paul, Huguette Bello, a remis un gilet pare-balles à une dizaine d'agents de surveillance de la voie publique (ASVP) le 24 septembre dernier. L'investissement dans ces 35 équipements de protection individuelle (EPI) s'élève à plus de 23 000 euros. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : Saint-Paul)

"L’objectif est d’assurer la sécurité des ASVP. La municipalité fait ce choix fort de les doter en EPI. Il s’agit d’une nouveauté car cela ne constitue pas une obligation légale.

Comme tout agent en charge de faire respecter l’ordre public, ces ASVP rassurent, par leur présence quotidienne, la population saint-pauloise.

Ces femmes et ces hommes, aux côtés des gendarmes et des policiers municipaux, jouent un rôle essentiel. Le tout dans une démarche de prévention des actes de délinquance. Toutes et tous font partie intégrante des forces de sécurité sur le territoire."

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.cmom