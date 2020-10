L'Établissement Français du sang organise plusieurs collectes de sang sur le territoire saint-paulois ce mois d'octobre. Les réserves de l'EFS restant particulièrement faibles, l'organisme appelle une nouvelle fois à la mobilisation de la population. "Prenez une heure, sauvez des vies !" encourage la commune de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En raison de la situation sanitaire, il faut cependant prendre rendez-vous pour pouvoir donner son sang. Pour faciliter les dons, il est possible de prendre rendez-vous directement en ligne ou par téléphone au 0262 90 53 92.



"Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous" précise la commune.



Durant le mois d’octobre, l’EFS organise quatre collectes de sang à Saint-Paul :



• Jeudi 08 octobre : Lycée Louis Payen de 8h00 à 13h00.

• Lundi 12 octobre : Mairie annexe Bois de Nèfles Saint-Paul de 8h00 à 13h00.

• Jeudi 15 octobre : Conseil Départemental de Plateau Caillou de 8h30 à 13h00.

• Mercredi 21 octobre : Académie des Dalons, Le Bernica de 8h à 13h00.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com