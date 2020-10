La Ville de Saint-Paul vient de réaliser une opération d'envergure ce mercredi 7 octobre 2020 dans la rue du Chemin d'eau à Fleurimont. Objectif : retirer plusieurs mètres cubes d'ordures de la cour d'une personne âgée et vulnérable. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Ville de Saint-Paul)

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des multiples actions de lutte anti-vectorielle (LAV) menées par la commune. Et vise à éliminer les gîtes larvaires, véritables nids à moustiques, vecteurs de la dengue.



Direction le domicile de Gilmee Dorval, âgée de 76 ans, ce mercredi. Sa famille contactait les services de la collectivité (Pôle Développement Durable) pour retirer les encombrants. Sa santé reste en plus fragile. Les médiateurs instruisaient ensuite le dossier afin de savoir si Madame Dorval était éligible à cette opération.



Six associations spécialisées et sensibilisées à la LAV sillonnent le territoire saint-paulois pour accomplir de type de missions liées à la LAV. Une quarantaine de personnes se mobilise sur ce dispositif.