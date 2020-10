Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

L'association Arts et Traditions en partenariat avec la ville de Saint-Paul et l'association des commerçants Saint-Gilles-les-Bains, organise le tout premier micro-marché artisanal éphémère sur la place Carrée, Paul Julius Bénard, de Saint-Gilles-les-Bains. Cette initiative a commencé mercredi 14 octobre et se terminera le 25 octobre prochain. Nous publions ici le communiqué de la commune de Saint-Paul. ( photo ville de Saint-Paul )

