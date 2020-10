"Dans le cadre de la traditionnelle Semaine Bleue, la ville de Saint-Paul et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ont décidé de mettre à l'honneur nos aînés, non pas pendant une semaine, mais sur plus d'un mois ! Baptisée le Mois Bleu, cette manifestation se déroulera sur tout le territoire du lundi 19 octobre au lundi 30 novembre 2020. Placée sous le thème cette année "Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ", cette 69ème édition propose un programme adapté dans chaque bassin de vie" écrit la mairie de Saint-Paul dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo mairie de Saint-Paul)

"C’est une manifestation qui va durer plus d’un mois, mais je souhaite que les problématiques concernant nos aînés soient abordés toute l’année ", commence Huguette Bello, la Maire de Saint-Paul, en évoquant plusieurs pistes d’amélioration afin d’optimiser le cadre de vie et le confort des personnes âgées à Saint-Paul. Un territoire qui compte plus de 17 000 personnes âgées, 27 clubs de 3ème âge qui comptent entre 2 000 et 3 000 adhérents. Cette année, le territoire saint-paulois abrite 20 centenaires. Par ailleurs, deux d’entre eux souffleront leurs bougies durant ce Mois Bleu.

- Un "Mois Bleu" repensé -

Revisité en raison de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19, ce Mois Bleu proposera des activités et des ateliers à nos aînés tout en respectant les consignes de sécurité, les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières.

Une nouvelle impulsion pour ce Mois Bleu qui va permettre de co-construire avec nos gramounes des idées de sortie avec les clubs. Dans le but d’élaborer, dans le futur, un Plan Séniors. Ce ne sont pas moins de 1 700 personnes âgées concernées par les activités qui sont proposées durant ce Mois Bleu dans les six bassins de vie de Saint-Paul et le territoire de Mafate.

Du 16 octobre au 30 novembre, place à l’artisanat, aux activités manuelles, au sport adapté, aux rencontres intergénérationnelles, aux sorties au cinéma mais aussi aux moments de convivialité et de partage, aux ateliers bien-être, aux contes, à une journée à Mafate. Tout un programme !

"Les personnes âgées ont énormément souffert à cause de la Covid-19. Ils ont souffert de l’éloignement de leurs proches et en souffrent encore aujourd’hui. En Ehpad ou en maison de retraite, ils souffrent de ne plus prendre dans leurs bras, leurs enfants et leurs petits-enfants", avance la première magistrate en insistant sur les grandes difficultés auxquelles sont confrontées, plus que jamais, les personnes âgées. Pour répondre aux besoins de nos aînés, la collectivité travaille sur plusieurs projets.

Parmi eux, l’établissement d’une charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance ; la mise en place de la Mutuelle Santé Communale Solidaire ; la facilitation des démarches administratives via les associations ou encore la réflexion sur les logements. Ces derniers devront être imaginés pour les personnes âgées, adaptés et choisis de préférence proches des équipements de proximité : professionnels de santé, boutiques, boulangeries, pharmacies… Les moyens du CCAS seront aussi revus à la hausse pour aider cette population.

- Ateliers de sensibilisation à la Covid-19 -

À La Réunion, nos personnes âgées sont considérées comme " notre richesse, nout’ zarlor ", affirme Roxane Pausé-Damour, déléguée en charge à la politique Sénior et au développement des actions intergénérationnelles.

À l’occasion de ce Mois Bleu, l’accent sera mis sur des ateliers de sensibilisation à la Covid-19. Organisés par des infirmières du Cpias OI (Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associés aux Soins), ces ateliers auront pour mission de " fournir de l’information vérifiée aux présidents d’association afin qu’ils deviennent des “ambassadeurs” actifs dans la lutte contre la Covid-19. Ils pourront ainsi renseigner leurs adhérents sur les bons réflexes à adopter, les bonnes informations à connaître et les bons messages à véhiculer ", insiste Roxane Pausé-Damour.

Au total, quelque 150 ateliers seront proposés dans les six bassins de vie.

Si les Seniors souhaitent reprendre une vie sociale, ils souhaitent que la reprise se fasse " ti pa ti pa " en respectant les consignes sanitaires. "C’est un sujet touchant lorsqu’on parle de nos aînés. Songer à leur avenir, c’est également préparer le nôtre ", évoque Jacqueline Carpin, vice-présidente du CCAS. Elle souhaite que ce Mois Bleu laisse une part à la spontanéité. " La joie sera bien présente, elle n’attend que l’impulsion. Elle n’attend que ça !"

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com