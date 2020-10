Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

La commune de Saint-Paul continue sa lutte contre la propagation du virus de la dengue et organise des "vides fond de cour" en octobre et en novembre. L'un d'eux se déroulera ce mardi 20 octobre dans les quartiers de Bruniquel, Hermitage Les Filaos et Dayot à Saint-Gilles-les-Bains. Nous publions ici le communiqué de la ville. ( photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

