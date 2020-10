Toutes les bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture public de la commune de Saint-Paul ouvrent de nouveau selon plusieurs modalités adaptées à la situation sanitaire particulière. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. ( photo d'illustration mairie de Saint-Paul )

Des changements afin de limiter la propagation à la Covid-19. Chaque structure se réserve le droit de gérer le flux des usagers, si nécessaire, afin de conserver les règles de distanciation sociale. L’accès aux collections ne sera plus limité, sauf en cas de fréquentation trop importante.

Retrouvez ci-dessous la liste des services proposés :

- prêts et les retours de documents, direct ou indirect (drive)

- actions culturelles adaptées et accueil de groupes uniquement sur rendez-vous avec une jauge de 10 personnes maximum

- accès aux postes informatiques, avec une jauge limitée (un poste sur deux) et un nettoyage à chaque changement d’utilisateur

- lecture sur place, presse ou autre, dans la médiathèque avec un nombre de chaises et de tables (facilement lavables) réduit pour le respect des mesures de protection et d’hygiène.

- Les tables et les chaises seront lavés tous les matins et le public aura à sa disposition le matériel nécessaire pour le faire s’il le désire avant de s’installer. Une information à ce sujet sera affichée sur chaque table.

Pour la sécurité des personnes, il est demandé aux usagers de respecter les modalités mises en place compte tenu de la situation sanitaire actuelle :

- le port du masque à partir de 11 ans

- le lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée des médiathèques

- la distanciation sociale d’1 mètre doit être respectée

- remplir et signer le registre des entrées et sorties, mesure généralisée dans l’ensemble des services communaux de la commune

Nous vous conseillons très fortement de continuer à respecter ces gestes protecteurs à l’intérieur des médiathèques. D’autre part, les protections mises en place pour le personnel restent inchangées.

Un agent sera dédié à la médiation sur le fonctionnement de la structure, sur la gestion des flux et sur le respect des consignes sanitaires.

Les horaires d’ouverture au public restent les mêmes :

Lundi , mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 à 18 heures (sauf pour le Guillaume, le samedi de 9 à 13 heures) et le jeudi, de 13 à 18 heures.