Le préfet Jacques Billant visite ce jeudi 22 octobre 2020 différents lieux clés du territoire saint-paulois pour aborder en compagnie de la maire Huguette Bello les projets à mettre en place sous la nouvelle mandature. Au programme : logement, aménagement du territoire, tourisme et emploi. Des projets qui devraient profiter de l'enveloppe dédiée aux Outre-mer dans le cadre du plan de relance national. L'édile saint-pauloise en a profité pour lancer un appel au préfet sur la gestion des Parcours emploi compétence, dont les critères d'éligibilité sont modifiés et qui écarteraient alors plus de 80% des demandeurs. (Photo mm/www.ipreunion.com)

