La commune de Saint-Paul souhaite apporter son soutien à la valorisation des initiatives locales en faisant émerger des porteurs de projets issus des quartiers prioritaires, à savoir Tour des Roches, Plateau Caillou, Éperon, Fleurimont, Saint-Gilles Les Hauts, Saline, Ruisseau, Savanna. Il se déroule du 20 octobre au 20 novembre 2020. (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com)

Ce concours a pour vocation de soutenir les projets issus des Quartiers prioritaires de la politique de la ville, qu’ils soient individuels ou collectifs et de permettre aux meilleurs candidats d'obtenir une aide financière et un accompagnement adapté réalisé par un professionnel de la création d’activités, de la formation ou de développement de l’économie sociale et solidaire.

Le moyen de donner une chance aux habitants d'être acteur de leur avenir, créer leur propre emploi et de valoriser leur savoir-faire.

La ville souhaite également que le concours favorise l'émergence de plusieurs types de projets :

- des projets de développement économique en lien avec l'Économie Sociale et Solidaire

- des projets destinés à favoriser l'insertion professionnelle et la création d'activités sur les six quartiers prioritaires et les quartiers en veille active de la commune

Pour participer, il faut déposer les documents nécessaires auprès de la DJPCS, Service Politiques Publiques, 27 rue Flacourt, Étang, 97460 Saint-Paul. Vous pouvez également les contacter au 0262 70 28 20.

Retrouvez ici le règlement du concours, ainsi que le dossier de candidature individuelle et celui pour les associations.

redac@ipreunion.com / www.ipreunion.com