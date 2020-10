Dans le sillon du dispositif "C'est mon patrimoine", lancé en 2005, des enfants saint-pauloins ont participé ce samedi 24 octobre 2020 à une mise en scène littéraire. Les enfants ont présenté leur travail de mise en scène sur le "Livre de la Savane" à l'entrée du Parc Belvédère de Plateau Caillou, devant leurs parents. L'élue déléguée à la Culture, Suzelle Boucher, était aussi présente. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo Saint-Paul)

L’entrée du Parc Belvédère de Plateau Caillou a été le théâtre d’une mise en scène littéraire la matinée du samedi 24 octobre dernier. En effet, les enfants du PRE (Programme de Réussite Éducative) de la ville de Saint-Paul et plus particulièrement des secteurs de Plateau Caillou, Grande Fontaine et périphérie Centre-Ville, ont donné une performance qui ont ravi les parents et surtout permis de mettre en valeur le travail effectué sur le temps périscolaire dans le cadre du projet " C’est mon patrimoine ".



Ce dispositif, lancé en 2005 et piloté, au niveau national, par la Direction générale des patrimoines (DGP) du ministère de la Culture et le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), a pour objectif de permettre la cohésion sociale, l’intégration et l’accès à la culture des personnes qui en sont les plus éloignées. À Saint-Paul, cette action a été portée conjointement par la cellule Ville d’Art et d’Histoire de la Direction Enfance, Sport et Culture et le PRE de la Ville de Saint-Paul.



Aidés par les animatrices de l’association " Lilomots ", les enfants ont entamé un processus de création d’une œuvre avec une mise en commun de leurs idées et des messages qu’ils ont souhaité véhiculer. Leur travail s’est alors articulé autour de l’écriture d’un conte qui met en scène tout une faune dédiée à la préservation de leur espace naturel, à savoir, la Savane de Plateau Caillou.

Sous les yeux admiratifs des parents, tout comme l’élue déléguée à la Culture, Suzelle Boucher, les enfants ont laissé libre cours à leur imagination afin d’interpréter les personnages et mettre en valeur l’histoire du " Livre la Savane ", leur histoire.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com