L'exposition " Lo Dwa Gadiyam " a ouvert ses portes au grand public le lundi 26 octobre à l'occasion de la Somèn Kréol. Nous publions ci-dessous le communiqué complet de la commune. (Photo ville de Saint-Paul)

Les associations saint-pauloises prennent possession des lieux à l’Espace Culturel Sudel Fuma et vous transportent dans l’univers authentique des techniques et du savoir-faire de l’artisanat local.

La Maire Huguette Bello, Suzelle Boucher, adjointe à la Culture et Zacharia Cadjee, élu référent sur le Bassin de vie du centre-ville, ont pris part au vernissage de l’exposition qui fait la part belle aux créations provenant des associations des 6 bassins de vie de la Ville de Saint-Paul.

Ici, la matière première est valorisée et n’en devient que plus intéressante et captivante. Travail du " goni ", broderie, tressage des feuilles de coco ou de bambou, confection de vêtements, découverte des métiers " lontan ", sont autant d’escales durant ce voyage des 5 sens.



Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou redécouvrir notre tradition créole à travers les réalisations des associations Eucalyptus, Jeunes Citerne Troussaille, Ragasi Dressing Titine, Femmes de la Saline, Tamarins de l’Ouest, Famille Langevilliers et Sabeykarathy. L’exposition se poursuit jusqu’au 30 octobre prochain à l’Espace Culturel Sudel Fuma.