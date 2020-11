En partenariat avec plusieurs associations, la mairie de Saint-Paul propose des ateliers d'animations et de découverte autour de la savane de l'ouest. Il est obligatoire de s'inscrire pour participer aux activités. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie (Photo d'illustration)

• Samedi 7 novembre 2020

Animé par l’association Apper – Atelier Ranger ” Moka” 08h00 à 11h00

Golf Bassin Bleu Villèle

Intervenant Boris Astourne

Information Service Culturel au 21/10/2020 "Sevat" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

Dans la savane, allez à la rencontre des races locales menacées et apprenez à suivre les pistes des animaux qui peuple avec des éleveurs confirmés, fervents défenseurs des races domestiques et des animaux sauvages. Déguster une infusion et les produits qu’offre la savane comme les oeufs de caille (non prélevés, issus d’un élevage local respectueux du Bien-Être animal) sous la fraîcheur des arbres remarquables. Équipement à prévoir et obligatoire : masque, basket, chapeau, bouteille d’eau.

• Samedi 7 novembre 2020

Animé par l’association Tamarin de l'ouest – Atelier tressage 09h00 à 12h00

Maison Serveau

Intervenant Madelyn Moutousmauy

Information Service Culturel au 21/10/2020 "Sevat" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

Aplatissement et tressage de la paille Saint-Paul pour confection de chapeau, bertelle, panier… Équipement à prévoir et obligatoire : masque

• Samedi 14 novembre

Animé par l’association école jardin planêtaire – Atelier Croquis 09h00 à 12h00

Savane Helilagon Eperon

Intervenante Raphaëlla Carat

Information Service Culturel au 21/10/2020 "SEvat" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

Initiation au dessin, apprentissage des techniques de base du croquis au crayon, crayon de couleurs, à l’aquarelle.

Équipement à prévoir et obligatoire : Masque, carnet de notes, protection solaire et baskets.

Samedi 14 novembre 2020

Animé par l’association Brin de balmbou – Atelier Capteur de rêve et Œil de Dieu 13h00 à 16h00

Maison Serveau

Intervenante Coline Gagneret

Information Service Culturel au 21/10/2020 "Sevat" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

Lors de cet atelier, chacun va créer son propre porte-bonheur (symbole des indiens d’Amérique) à partir de matières issues de la nature : bois de goyavier, paille, gousses, graines, plumes… Un moment manuel plein de couleurs et de sens : tisser une toile bienveillante et honorer notre terre et particulièrement ces savanes. Équipement à prévoir et obligatoire : Masque

• Samedi 21 novembre

Animé par l’association Musée de la charbonnière – Atelier Papier Mâché 09h00 à 12h00

Maison Serveau

Intervenant M.Mme Gavin

Information Service Culturel au 21/10/2020 "Sevat" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

Apprenez à fabriquer des sculptures d’animaux pays en carton recyclé (Bœuf Moka- cabris Pays-tangue, Lièvre- caille-caméléon-couleuvre), recouvert de papier mâchés et de peinture.

Équipement à prévoir et obligatoire : Masque

Samedi 21 novembre 2020

Animé par l’association Apper – atelier Tizaner 08h00 à 11h00

Savane Cap la Houssaye

Intervenant Boris Astourne

Information Service Culturel au 21/10/2020 "Sevat" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

En partenariat avec le tisaneur Agro Forest Reunion et l’association de suivi scientifique d’itinéraire socio-techniques de production, Terroirs Ancestraux de Bourbon, l’Apper vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la savane du cap la Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels.

Développer vos connaissances sur leurs utilisations médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les animaux. Déguster ces plantes aromatiques, dont les secrets sont transmis de génération en génération dans des contenants respectant le développement durable, accompagnées de miel d’espèces locales dans une ambiance musicale avec deux musiciens de l’Ecole des Musiques actuelles de La Réunion.

Équipement à prévoir et obligatoire : Masque, Basket, chapeau, bouteille d’eau.

• Samedi 28 novembre

Animé par l’association Jeunesse Bouillon – Atelier Aquarelle 09h00 à 12h00

Grande Fontaine : Chemin Pavé Bouillon

Intervenant Jim Davary

Information Service Culturel au 21/10/2020 "SEVAT" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

Initiation à la peinture acrylique, apprendre les techniques de couleur, de dégradé, perspective dans une peinture et l’emploi de la lumière sur une toile. Aquarelle, peinture acrylique, papier, pinceau, chevalet, tabouret seront fournis.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque, toile.

• Samedi 28 novembre

Animé par l’association Apper – atelier Ranger ” Cabris” 08h00 à 11h00

Savane Échangeur Éperon

Intervenant Boris Astourne

Information Service Culturel au 21/10/2020 "Sevat" – Arrêté portant à 6 le nombre d'inscription

Inscription par mail obligatoire : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0262 34 58 77 ou le 0692 61 35 23.

En raison des conditions sanitaires actuelles, une distanciation physique de 1m sera de vigueur entre les participants. Le port du masque est obligatoire.

Dans la savane, allez à la rencontre des races locales menacées et apprenez à suivre les pistes des animaux avec des éleveurs confirmés, fervents défenseurs des races domestiques et des animaux sauvages. Déguster une infusion et les produits qu’offre la savane comme les oeufs de caille (non prélevés, issus d’un élevage local respectueux du Bien-Être animal) sous la fraîcheur des arbres remarquables. Équipement à prévoir et obligatoire : Masque, Basket, chapeau, bouteille d’eau.