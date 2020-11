La Plaine de Cambaie accueillera bientôt une première opération publique d'aménagement : l'Écoquartier Cambaie-Oméga. Objectif de la concertation : permettre de découvrir le projet et de partager vos idées pour bâtir ce futur quartier. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo Saint-Paul/www.ipreunion.com)

La réunion publique de lancement de la concertation se tient ce jeudi 12 novembre à 17 heures au Ciné Cambaie (Salles Mascareignes).

Pour rappel, cette concertation démarrait le 9 novembre. L’objectif est de vous permettre de vous donner votre avis et de participer à l’élaboration de ce projet de Zone d’aménagement concerté (ZAC) Cambaie-Oméga.

Découvrez le projet d’Écoquartier Cambaie-Oméga en vidéo ! Dès aujourd’hui et jusqu’au 18 décembre vous pouvez donner votre avis pour imaginer ensemble ce futur quartier de la Plaine de Cambaie.

L’Écoquartier Cambaie-Oméga, kosa i lé ?

Un périmètre d’environ 76 ha pour la constitution d’un nouveau quartier en coeur d’agglomération, inscrit dans la démarche Écocité

Un quartier mixte comprenant de nouveaux logements diversifiés, un pôle d’activités tertiaires et artisanales, des services de proximité, une nouvelle école, une Plaine des loisirs et des sports autour du stade Paul-Julius-Bénard et du Ciné Cambaie, un grand parc intégrant de l’agriculture urbaine et des équipements pour toute la famille et pour tous les âges.

Une desserte en transports en commun efficace.

Une démarche responsable sur le plan environnemental : constructions bioclimatiques, recyclage des eaux usées, développement des énergies renouvelables, espaces verts,…

Comment participer à la concertation ?

En ligne

Simple et rapide, participez en ligne, grâce au questionnaire concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga

Par mail

Je dépose une contribution (avis, question, proposition) à courrier@tco.re , avec pour objet " Concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga "

Par courrier

À adresser à M. Le Président du TCO, 1 Rue Eliard Laude, BP 50049-97822 Le Port Cedex, avec pour objet " Concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga "

Au siège du TCO ou à la mairie de Saint-Paul

pour consulter le dossier de la concertation et déposer une contribution dans les registres (Siège du TCO – 1 Rue Éliard-Laude, Le Port / Mairie de Saint-Paul, Pôle Aménagement – 1 rue Évariste-de-Parny Saint-Paul)

En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez aussi retrouver les rendez-vous de la concertation, les dates de la tournée du stand d’information du Territoire de la Côte Ouest (TCO) et les documents de la concertation.