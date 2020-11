Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Un premier espace de rencontres et d'échanges avec la population a été organisé cette semaine dans le Jardin de l'Hôtel de ville de Saint-Paul. Une mise en place qui s'est tenue sur la demi-journée. Cette opération invite la population à découvrir le chantier Ecocité et d'évoquer avec les habitants leurs perceptions, leurs idées et leurs visions sur le projet. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

