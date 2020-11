Le Relais d'assistant.e.s maternel.l.e.s (RAM) et le Lieu d'accueil enfants-parents (LAEP) de Saint-Gilles-les-Hauts porte dorénavant le nom de Francesa Ferard Amboulaqui. Ces deux structures ont été inaugurées mercredi 18 novembre 2020 à Saint-Gilles-les-Hauts. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

La structure a été inaugurée en présence de la maire, Huguette Bello, des élus du conseil municipal, de la directrice adjointe de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion, Liliane Pausé et bien entendu de Madame Francesa Ferard Amboulaqui, sa famille et ses proches.

À l’occasion de cet événement qui a également rassemblé parents, enfants, artistes et habitants du quartier, une plaque a été dévoilée à l’entrée de la structure, celle-ci reprenant les grandes lignes de la vie de la figure historique de ce quartier de Grande Terre, connue de tous sous le nom de madame Amboulaqui.

Le RAM et le LAEP de Saint-Gilles-les-Hauts, destinés à proposer une offre de service de proximité et de qualité, ont une capacité d’accueil de 20 personnes. Les jours et horaires d’ouverture pour le RAM sont les lundis, de 14 heures à 16h30 et les mardis et mercredis de 9h30 à 11h30.

Concernant le LAEP, les jours et horaires d’ouverture sont les mercredis de 14 à 16 heures et les jeudis et vendredis de 9 heures à 11h30. L’Établissement, au delà de l’accueil des plus petits, sera également un lieu de rencontre pour les parents qui pourront ainsi échanger sur les bonnes pratiques d’éducation.

Ce Relais d’assistant.e.s maternel.l.e.s et ce Lieu d’accueil enfants-parents Francesa Ferard Amboulaqui concernent un domaine qui se trouve au cœur du projet municipal.

La commune veut pour Saint-Paul une politique de la petite enfance ambitieuse car l’enjeu est éducatif, social mais aussi économique. Ces structures permettront d’offrir un accueil de qualité aux familles de Saint-Paul.