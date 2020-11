Alors que l'incendie du Maïdo a endommagé les remparts surplombant l'îlet de Roche Plate, créant un risque d'éboulement, la mairie de Saint-Paul a décidé d'ouvrir une cellule de crise pour répondre aux questions des habitants. Une ligne téléphonique a été créée au 02 62 45 81 11. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une réunion a été organisée à la sous-préfecture de Saint- Paul à laquelle participait la Maire, Huguette Bello, ce jeudi 26 novembre 2020 pour faire état de la situation à Roche Plate.

Pour rappel, des blocs rocheux menacent une partie de l’ilet, plus précisément le plateau de l’école. Les instruments de mesure installés par le BRGM indiquaient, du 24 au 26 novembre, un mouvement significatif de l’écaille rocheuse.

La Maire, les élu.e.s et les équipes communales sont d’ores et déjà mobilisés afin d’informer les habitants de l’ilet sur les risques encourus et les accompagner au mieux.

La Commune a décidé d’ouvrir une cellule de crise afin de gérer la situation à Roche Plate. Une ligne téléphonique est donc ouverte pour répondre aux questions des habitants de Roche Plate

Ligne dédiée 02 62 45 81 11.

La Maire de Saint-Paul, Huguette Bello, et le Sous-Préfet, Olivier Tainturier se rendront à Roche Plate, dès ce vendredi matin 27 novembre pour alerter la population sur la situation.