Huguette Bello, maire de Saint-Paul accompagnée du sous-préfet de la commune, s'est rendue ce vendredi 27 novembre 2020, dans la matinée à Roche Plate afin de rencontrer les habitants de l'ilet et faire un point sur la situation, suite aux risques d'éboulements qui menacent le village. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com )

Ce vendredi matin, les habitants de Roche Plate ont pu discuter avec Huguette Bello et le sous-préfet de la commune. En effet, suite à la fermeture de l’école de l’ilet hier face aux risques d’éboulement de la paroi endommagée par le récent incendie du Maïdo, la maire de Saint-Paul et Olivier Tainturier se sont rendus sur place afin de rencontrer les Mafatais qui s’interrogent sur une possible évacuation.

Durant deux heures, une vingtaine d’habitants ont pu exprimer leurs inquiétudes et faire part de leurs difficultés. Si les premiers échanges ont été vifs, "la rencontre s’est terminée dans la sérénité" estime Huguette Bello.

Bonne nouvelle pour les Mafatais, cette visite officielle a permis aux experts de constater "qu’il y a moins d’habitations menacées que ce que l’on pouvait pensait au départ".

- Des décisions ont été prises -

Plusieurs décisions ont été prises lors de ces échanges. Dans un premier temps, deux employés communaux resteront sur place tout le week-end afin de faire le recensement des habitations à risques et évaluer au mieux la situation sur l’ensemble du village.

Ensuite, concernant l’école de l’ilet qui est fermée depuis ce jeudi 27 novembre 2020, il a été décidé que dès lundi, et dans le cadre de la continuité pédagogique, les enfants suivront leurs cours dans l’église du village selon un format aménagé. A Roche Plate, il n’y a qu’une classe avec plusieurs niveaux : avec les nouvelles normes, chaque groupe sera accueilli individuellement, suivra son cours et recevra du travail à effectuer à la maison. Il en sera ainsi jusqu’aux vacances d’été qui débuteront le 19 décembre.

A la rentrée, plusieurs pistes ont été envisagées afin que les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions. Parmi celles retenues, "l’implantation de grandes tentes comme celles de l’armée" explique la mairie de Saint-Paul. A court terme, l’objectif serait de construire une école modulaire loin de la zone à risque.

