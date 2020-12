Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

"Ce mercredi 2 décembre 2020, plus de trente forains vont retrouver le marché organisé chaque mercredi, de 8 heures à 12h30, à Saint-Gilles sur la place Paul-Julius Bénard réaménagée" indique la mairie de Saint-Paul. "Les forains spécialisés en alimentaire et en artisanat pourront travailler dans un espace plus spacieux et plus agréable" dit encore la mairie avant de terminer en soulignant "soucieuse de soutenir l'activité économique, la Ville de Saint-Paul accompagne les forains pendant cette période marquée par un contexte sanitaire particulier lié à la Covid-19" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

