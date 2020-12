Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

À l'occasion de la mobilisation annuelle contre le sida, le centre hospitalier ouest Réunion, via le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic ouest, en partenariat avec la ville de Saint-Paul, organise des actions de sensibilisation, de prévention et d'information et des dépistages du 28 novembre au 05 décembre 2020. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

