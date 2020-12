Découvrez l'intégralité du planning des ateliers Savane pour ce mois de décembre 2020. Plusieurs activités seront proposées autour de la savane de l'ouest. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Venez découvrir et réaliser les nombreuses activités ludiques articulées autour du patrimoine de la Savane. Un endroit magique offrant des points de vue magnifiques. Inscrivez-vous aux différents ateliers pour vivre -tout en respectant les gestes barrières et les règles d’hygiène-, un pur moment de plaisir.

Samedi 5 décembre 2020 :

Animé par l’école jardin planétaire – Atelier Écriture de 9h à 12h

Où? Parc des Belvédères de Plateau Caillou

Intervenante : Mélissa Cadarsi

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34

Atelier d’écriture sur le paysage. Observer, décrire, comprendre, s’exprimer sur le paysage à travers l’écriture, dans l’échange.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque, chapeau et bouteille d’eau.

Samedi 5 décembre 2020 :

Animé par l’association APPER – Atelier Ranger Moka de 8h à 12h

Où? Golf du Bassin Bleu à Villèle

Intervenant : Boris Astourne

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34

Dans la savane, allez à la rencontre des races locales menacées. Apprenez à suivre les pistes des animaux qui peuplent la Savane avec des éleveurs confirmés, fervents défenseurs des races domestiques et des animaux sauvages. Dégustez une infusion et les produits qu’offre la savane comme les oeufs de caille (non prélevés, issus d’un élevage local respectueux du Bien-Être animal) sous la fraîcheur des arbres remarquables.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque – baskets – casquette et bouteille d’eau.

Mercredi 9 décembre 2020 :

Animé par l’Association Kazkabar – Atelier Krike Krake la savann à 15h00

Où? Kazkabar Bois Rouge

Intervenante : Véronique Insa

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34

Krikékraké la savann Rakontaz zistwar èk Véronik Insa. La savann, i tonm souvan dé fwa in gatir èk nout “tannti” èk in linosans, in libérté, i sava parfwa tro vitman. Dann savann ou niyabou artrouv ali konm in kado li fé aou… Kriké?kraké! akout byin zistwar mi sa akont aou.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque – baskets – chapeau – bouteille d’eau.

Samedi 12 décembre 2020 :

Animé par l’école jardin planétaire – Atelier croquis de 9h à 12h

Où? Savane (Hélilagon) à l’Éperon

Intervenant : Sébastien Sailly

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34

Initiation au dessin pour apprendre les techniques de base du croquis au crayon, crayon de couleurs et à l’aquarelle.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque – carnet de note – petite chaise pliable – baskets- chapeau- bouteille d’eau.

Samedi 12 décembre 2020 :

Animé par l’association APPER – Atelier Tizaner de 08h00 à 11h00

Où? Savane Cap la Houssaye

Intervenant : Boris Astourne

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34

En partenariat avec le tisaneur Agro Forest Reunion et l’association de suivi scientifique d’itinéraire socio-techniques de production, Terroirs Ancestraux de Bourbon, l’APPER vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la savane du cap la Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels. Développez vos connaissances sur leurs usages médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les animaux. Dégustez ces plantes aromatiques, dont les secrets sont transmis de génération en génération dans des contenants respectant le développement durable, accompagnées de miel d’espèces locales dans une ambiance musicale avec deux musiciens de l’école des musiques actuelles de La Réunion.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque, baskets, chapeau, bouteille d’eau.

Samedi 19 décembre 2020 :

Animé par l’association Musée de la Charbonnière – Atelier Papier Mâché 09h00 à 12h00

Où? Maison Serveau

Intervenants M.Mme Gauvin

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34

Apprenez à fabriquer des sculptures d’animaux pays en carton recyclé (Bœuf Moka- cabris Pays-tangue, Lièvre- caille-caméléon-couleuvre), recouvert de papier mâchés et de peinture.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque.

Samedi 19 décembre 2020 :

Animé par l’Association Bruin de bambo – Corbeil en Liane 13h00 à 16h00

Où? Maison Serveau

Intervenante : Coline Gagneret

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34

Apprenez à Fabriquer vos propres corbeilles en Coculus Orbiculatus. Plus communément appelée à la Réunion Liane d’amarrage. Cette liane, commune dans l’île, est présente dans les régions basses et humides, aux abords des routes, dans les broussailles secondaires ou parfois dans les clairières forestières, jusqu’à une altitude de 500m environ. Autrefois à La Réunion, les rameaux faisaient office de cordes dans les constructions. On employait les tiges comme liens très solides pour fixer les pièces de charpente des hangars, cases, et autres constructions de même type.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque.