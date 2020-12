Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Portées par l'ACCV (Association Commerçants Coeur de Ville de Saint-Paul), l'APBVSG (Association des Professionnels du Bassin de Vie de Saint-Gilles) et la ville de Saint-Paul, des animations rythmeront cette fin d'année au centre-ville de Saint-Paul et à Saint-Gilles-les-Bains. Rencontre avec le Père-Noël, balade en calèche, nocturne des commerçants, échassiers, jongleurs et magasins en journée continue, village artisanal... Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

