Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Jeudi 10 Décembre à 14H50

Les inscriptions pour les ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement) ont démarrées ce le lundi 7 décembre et se termineront le 24 décembre. Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis dans les centres de loisirs du 4 au 21 janvier 2021. Pour plus de renseignement n'hésitez pas à contacter la direction enfance, sport et culture au 0262 34 48 51 ou au 0262 34 48 54. Nous publions le communiqué de la municipalité de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

