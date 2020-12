Saint-Paul devient la deuxième ville de France de plus de 100 000 habitants, et la première commune d'Outre-mer, à proposer une mutuelle communale solidaire sur son territoire. Tous les Saint-Paulois et les personnes travaillant à Saint-Paul pourront y adhérer dès septembre 2021. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

L’occasion de présenter ce dispositif inédit à La Réunion lors d’une conférence de presse organisée ce lundi 14 décembre 2020 à l’hôtel de ville de Saint-Paul en présence de la maire, Huguette Bello, du 13ème Adjoint, Perceval Gaillard, délégué à la politique de la ville, et de la conseillère municipale, Laëtitia Lebreton, en charge de la prévention de santé.

"Nous connaissons les maladies qui touchent les Réunionnaises et les Réunionnais. Le diabète, l’obésité… Beaucoup d’entre eux ne peuvent se payer une mutuelle. C’est pour cela que nous lançons la mutuelle communale solidaire", précise Huguette Bello. L’ajoint au maire, Perceval Gaillard appelle, lui, les mutuelles de La Réunion à se positionner. Et à s’inscrire dans le projet lancé par Saint-Paul. "Cette Mutuelle ne coûtera rien à la commune qui joue le rôle d’intermédiaire avec les mutuelles. Je les appelle à jouer le jeu. C’est un projet gagnant-gagnant", détaille-t-il.

La ville proposera différentes formules de complémentaires santé qui seront 30% moins chères par rapport aux tarifs d’une mutuelle classique. Des milliers de foyers Saint-Paulois vont bénéficier de ces mesures visant à renforcer leur pouvoir d’achat. Notre mutuelle communale solidaire s’adresse à tous les habitants de Saint-Paul et à ceux qui y travaillent. Les personnes disposant de la CMU- complémentaire, celles recevant l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et le public ayant déjà une mutuelle d’entreprise obligatoire ne pourront pas bénéficier de cette mutuelle.

Adhérer à la Mutuelle Communale Solidaire de Saint-Paul comporte plusieurs avantages : pas de délais de carence, pas de questionnaire de santé à remplir ; pas de frais de dossier, pas de limite d’âge, Ouverture aux personnes qui travaillent sur le territoire de la commune. Notre mutuelle communale solidaire s’adapte à vos besoins : que vous soyez étudiant, retraité, apprenti, salarié, travailleur indépendant, commerçant, artisan, agriculteur, seul ou en famille… En s’inscrivant dans une telle démarche, nous nous positionnons comme un intermédiaire entre les mutuelles de La Réunion et la population.

C’est un progrès social indéniable. Nous rejoignons les 1.700 autres villes de France qui possèdent une mutuelle communale. Ces communes sont parvenues à faire baisser de 30 à 60% le prix des formules de Complémentaire Santé. Cette mesure de justice sociale va bien au-delà des compétences obligatoires d’une Mairie.

- Lancement de la mutuelle communale solidaire -

Cette mutuelle communale solidaire entre aujourd’hui dans la phase de concrétisation avec le lancement d’un questionnaire diffusé auprès du grand public à partir du jeudi 17 décembre 2020. Cette concertation dure trois mois et va s’achever le 17 mars 2021.

Ce processus participatif servira à connaître le nombre d’adhérents potentiels et à cerner les besoins en matière de Santé afin de mieux cibler les attentes de la population. Ce questionnaire pourra être rempli jusqu’au 17 mars 2021. À partir du 17 décembre, vous pouvez le compléter en ligne sur le site internet à cette adresse de la ville de Saint-Paul, ou en accédant à la rubrique Mutuelle Communale sur l’application mobile "Ville de Saint-Paul", disponible en version IOS ou Android.

Un exemplaire papier sera aussi envoyé dans les 45 000 boîtes aux lettres des familles Saint-Pauloises. Vous pourrez ensuite le déposer dans la cinquantaine de points de collectes mis en place par la Commune. Aussi bien chez les professionnels de Santé que dans les équipements de proximité de la Ville. Une urne sera spécialement dédiée à cet effet.

Les points de collecte : 13 mairies annexes, 12 pharmacies, 9 équipements de proximité, 11 cabinets médicaux, 5 médiathèques et bibliothèques, 3 piscines et le Centre Hospitalier Ouest Réunion. Plus d'informations ici.

- Consultation des mutuelles -

La consultation du public via les questionnaires s’achèvera le 17 mars 2021. Une fois cette étape terminée, nous rédigerons un cahier des charges. Il sera produit d’ici la fin avril.

Ce document servira à lancer la consultation des mutuelles de la place. Celles-ci auront alors deux mois pour répondre (mai et juin). Les réponses aux questionnaires seront analysées afin de rédiger le cahier des charges. Les services de la Commune travailleront avec les experts de l’Observatoire Régional de la Santé, habitués à traiter ce type de données relatives à la Santé.

Un expert en assurance et en mutuelle accompagnera la Ville dans ce travail jusqu’à la fin d’année 2021. Celui-ci se chargera de sécuriser la partie juridique liée à la mutuelle communale solidaire. Il participera également à la rédaction du cahier des charges.

- Analyse des offres -

Les mutuelles disposeront de deux mois (mai et juin) pour répondre à la consultation lancée par la Ville de Saint-Paul. L’ouverture des plis s’effectuera fin juin. La Ville se donnera alors deux mois pour analyser avec ses services et son équipe d’experts les offres proposées par les mutuelles de La Réunion. La commune choisira alors la mutuelle proposant plusieurs formules. Le but est d’obtenir une formule comprenant les soins de base à un tarif le plus compétitif possible. D’autres formules seront plus chères mais mieux remboursées.

