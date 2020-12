La commune de Saint-Paul commémorera le 20 décembre dans le respect des gestes barrières. Concerts, expositions, projections de films, hommages et bien d'autres activités sont au programme. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'archives : redac@Ipreunion.com )

"" Ti lamp, ti lamp, la Fèt Kaf i ariv " à Saint-Paul ! Cet événement se déroulera ce dimanche 20 Désanm 2020 dans la commune. La manifestation se tient dans un format adapté au contexte sanitaire lié à la Covid-19.

Venez participer à ce grand moment dans le respect des gestes barrières. On vous rappelle le port du masque obligatoire. Restez connecté.e.s et découvrez sans plus tarder le programme inédit de cette manifestation et les lieux complets où vont se tenir les moments forts de cette Fête de l’abolition de l’esclavage.

Informations et réservations au 0262 34 49 20 ou sur le www.marie-saintpaul.re"

Demandez le programme

• 18 décembre

Présentation de la revue "Philantrope hommage au professeur Sudel Fuma" à la salle de conférence du front de mer.

• 19 décembre

Projection de films historiques documentaires au ciné cambaie à partir de 13h45. À 16h30, conférence de Prosper Eve sur la thématique "Femme et marronnage".

• 20 décembre

À partir de 9h, commémoration et hommage aux esclaves, poème, fonkèr et démonstration de maloya et concert connecté.