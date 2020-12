Ce dimanche 20 décembre 2020, la maire de Saint-Paul, Huguette Bello a présidé la commémoration de la Fèt Kaf au cimetière des Esclaves. Le député Jean-Luc Mélenchon était aussi présent pour y délivrer un discours. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo ville de Saint-Paul)

La maire de Saint-Paul, Huguette Bello, et le Conseil Municipal souhaitent à toutes et à tous les habitant.e.s de La Réunion une excellente Fèt Kaf. La ville adapte le format du 20 Désanm au contexte sanitaire actuel. Comme l’illustre la cérémonie du souvenir chargée d’émotions ce dimanche au Cimetière des Esclaves.



Ce lieu ô combien symbolique dans l’Histoire de notre île permet de replacer en pleine lumière le nom d’esclaves, parfois oublié.e.s. Un moment solennel auquel participe Jean-Luc Mélenchon, le député, spécialement invité par la commune à cet événement conçu pour respecter strictement les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.



Le public peut ainsi suivre à distance cette cérémonie du souvenir animée par la présentatrice, Aurélie Béton, en Facebook Live sur la page de la Ville de Saint-Paul. Revivez cette manifestation en ce jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage en cliquant ici.



Les Député.e.s Karine Lebon et Jean-Hugues Ratenon, le président du Territoire de la Côte Ouest, Emmanuel Séraphin, les élu.e.s Saint-Paulois.e.s, le Maire de Cilaos, Jacques Téc, et le Président du groupe de dialogue inter-religieux, Idriss Issop-Banian, assistent aux prises de paroles.