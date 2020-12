Les ateliers autour de l'exposition " Les Savanes : Nout' liberté sous le vent ", installée à la Maison Serveaux, se poursuivent en janvier 2021. Dessin, tressage, écriture, découverte de la savane du Cap La Houssaye, ou encore photographie rythmeront leurs séances. Ces activités se dérouleront dans un contexte sanitaire particulier lié à la Covid-19, qui imposera le respect des gestes barrières et le port du masque. Chaque atelier accueillera six personnes au maximum. Nous vous présentons ci-dessous le programme détaillé. (Photo : site web Commune de Saint-Paul)

• Samedi 9 janvier :

Atelier d’écriture sur le paysage animé par l’École du Jardin Planétaire, de 9 à 12 heures, au Sentier des Belvédères de Plateau Caillou. Observer, décrire, comprendre, s’exprimer sur le paysage à travers l’écriture, dans l’échange. Prévoyez aussi un chapeau et une bouteille d’eau.

Atelier photo (groupe 1) avec l’intervention du photographe professionnel, Julien Azam, de 9 à 12 heures, au chemin Pavé-Bellemène. Cet atelier comprend une déambulation photographique dans les paysages de la savane Saint-Pauloise, et une séance de préparation pour l’exposition des meilleurs images de chaque participant.

Accompagnés sur le terrain par un photographe professionnel, vous pourrez apprendre toutes les astuces nécessaires pour faire vos premiers pas ou perfectionner votre pratique, dans un cadre exceptionnel. Le groupe aura pour objectif de produire une série d’images témoignant du patrimoine naturel et historique de la savane, en exprimant sa sensibilité artistique ou documentaire.

Munis d’un appareil photo numérique, ou bien d’un smartphone récent, découvrez des techniques simples pour réaliser de belles prises de vues en extérieur. Composition d’une image, éclairage du sujet, choix d’objectif, utilisation d’un trépied et d’un filtre polarisant, macrophotographie, photo panoramique.

La deuxième séance sera consacrée à la sélection des meilleurs images et leur préparation pour l’impression. En salle et avec un vidéoprojecteur, les participants pourront découvrir quelques techniques de base en post-production : recadrage, amélioration de la luminosité, des contrastes, exportation au format adéquat.

Matériel requis : appareil photo numérique ou smartphone récent. Matériel conseillé : trépied, filtre polarisant, ordinateur personnel pour la séance 2. Matériel obligatoire : chaussures de marche, pantalon, chapeau et bouteille d’eau.

• Dimanche 10 janvier :

Atelier Zig Zag la savann de l’association Kazkabar à Bois Rouge, de 14h30 à 16 heures, animé par Érik DORVAL et son bann dalon. Érik DORVAL la grandi dann la savann, dann bwa, konm li fine ariv dan les an baskilman dolo, li arvyin aroz la tèr ek nout fonker si kazkabar po armé lo lyin tant in yer, in zordi ek in domin… dann savann. Prévoir des baskets, un chapeau et une bouteille d’eau.

• Samedi 16 janvier :

Atelier initiation au dessin de l’École du Jardin Planétaire pour apprendre les techniques de base du croquis au crayon, crayon de couleurs, à l’aquarelle, de 9 à 12 heures, à la savane. Rendez-vous à Hélilagon. Prévoir un carnet de note, une protection solaire, des baskets et une petite chaise pliable.

Atelier production " photos " animé par Julien Azam, de 9 à 12 heures, pour le groupe 1 à la Mairie annexe de Grande Fontaine. Matériel requis : appareil photo numérique ou smartphone récent. Matériel conseillé : trépied, filtre polarisant, ordinateur personnel.

Atelier Kriké Kraké la savann à 15 heures, animé par l’association Kazkabar à la Maison Serveaux ou à KAZKABAR à Bois Rouge. La savann, i tonm souvandéfwa in gatir èk nout “tannti” èk in linosans, in libérté, i sava parfwa tro vitman…..Dan savann ou niyabou artrouv ali kom in kado li fé aou….. Kriké?… Kraké! Akout byin zistwar mi sa akont aou. Prévoir des baskets, un chapeau et une bouteille d’eau.

• Samedi 23 janvier :

Atelier tressage de l’association Tamarin de l’ouest, de 9 à 12 heures, à la Maison Serveaux, animé par Madelyn Moutoussamy. Aplatissage et tressage de la paille Saint Paul pour confection de chapeau, bretelle, panier et autre.

Atelier Ranger cabris, de 8 à 11 heures à la savane, échangeur de l’Éperon. Dans la savane, allez à la rencontre des races locales menacées et apprenez à suivre les pistes des animaux qui la peuplent avec des éleveurs confirmés, fervents défenseurs des races domestiques et des animaux sauvages.

Déguster une infusion et les produits qu’offrent la savane comme les œufs de caille (non prélevés, issus d’un élevage local respectueux du bien-être animal) sous la fraîcheur des arbres remarquables. Prévoir des baskets, un chapeau et une bouteille d’eau

• Samedi 30 janvier :

Atelier Tizaner de l’association APPER, de 8 à 11 heures, à la savane de la Cap La Houssaye. En partenariat avec le tisaneur Agro Forest Reunion et l’association de suivi scientifique d’itinéraire socio-techniques de production, Terroirs Ancestraux de Bourbon, l’APPER vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la savane du Cap La Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels. Développer vos connaissances sur leurs utilisations médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les races animales locales.

Déguster ces plantes aromatiques, dont les secrets sont transmis de génération en génération dans des contenants respectant le développement durable, accompagnées de miel d’espèces locales dans une ambiance musicale avec deux musiciens de l’École des Musiques actuelles de La Réunion. Prévoir des baskets, un chapeau et une bouteille d’eau

Atelier corbeille en liane de l’association Brin de Bambou, de 9 à 12 heures, à la Maison Serveaux. Apprenez à fabriquer vos propres corbeilles en Coculus Orbiculatus. Plus communément appelée à La Réunion liane d’amarrage, cette liane commune dans l’île est présente dans les régions basses et humides, en bord de routes, dans les broussailles secondaires ou parfois dans les clairières forestières, jusqu’à une altitude de 500 mètres environ.

À La Réunion (autrefois), les rameaux faisaient office de cordes dans les constructions, On emploie les tiges comme liens très solides pour fixer les pièces de charpente des hangars, cases, et autres constructions de ce genre.

Toutes les inscriptions s’effectuent au 02 62 45 80 34 ou par e-mail à l'adresse suivante : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr .