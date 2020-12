Depuis le 1er janvier 2019 la loi a changé. Il n'y a plus de date limite fixée au 31 décembre de chaque année pour pouvoir s'inscrire sur les listes. "La Ville de Saint-Paul rappelle qu'il est possible de s'inscrire sur les listes électorales tout au long de l'année et même jusqu'au sixième vendredi précédant le jour scrutin. Vous pouvez donc réaliser vos démarches quand vous le souhaitez" informe la mairie saint-pauloise (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel

Afin de faciliter la participation des personnes qui remplissent pour la première fois les conditions d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) les inscrit automatiquement sur les listes électorales :

les personnes qui viennent d’acquérir la majorité (18 ans) ;

les personnes qui viennent d’être naturalisées (sous réserve qu’elles aient la majorité) ;

les personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge.

Qui peut être électeur ?

Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour demander une inscription sur les listes électorales :

Avoir le droit de vote, ce qui implique de :

- posséder la nationalité française (cf. " L’inscription sur les listes électorales complémentaires " pour les ressortissants d’un pays de l’Union européenne autre que la France)),

- être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second tour. Ainsi, les jeunes qui atteignent la majorité au plus tard la veille du second tour du scrutin pourront voter à ce second tour uniquement.

- jouir de ses droits civils et politiques.

Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile principal, de sa qualité de contribuable ou de sa qualité de gérant de société.

Le domicile

La preuve de l’attache avec la commune au titre du domicile principal peut être établie par l’un des moyens suivants (justificatif le plus récent possible) :

- adresse portée sur la carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité ;

- adresse portée sur un avis d'imposition, un bulletin de paie, un titre de propriété ;

- adresse portée sur une facture d'eau, d'électricité, de gaz.

Les électeurs peuvent s'inscrire à la mairie dès leur arrivée dans une commune.

Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile principal, quand bien même ils ne résident pas dans la même commune (par exemple pour leurs études).

La qualité de contribuable

Sont concernées les personnes qui peuvent justifier qu’elles sont assujetties aux impôts locaux de la commune depuis au moins la deuxième année consécutive : taxes foncières, taxe d'habitation, cotisation foncière des entreprises.

La qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique

Possède cette qualité toute personne qui a, pour au moins la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle des contributions directes de la communes (payant ses impôts locaux dans la commune).

Où s’inscrire ?

- soit à la mairie de son domicile ;

- soit à la mairie de sa résidence à condition d’y résider de manière effective et continue depuis au moins 6 mois ;

- soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public ;

- soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti aux impôts locaux depuis au moins 2 ans ;

- soit à la mairie de la commune où l’on a la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique de société depuis au moins 2 ans.



Comment s’inscrire ?

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix :

- par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr (téléservice disponibles dans toutes les communes à compter du 1er janvier 2019) ;

- personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées ;

- par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées ;

- par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées.

Plus d'information sur le site https://www.interieur.gouv.fr

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter le site du Ministère de l’Intérieur qui consacre une rubrique à cette actualité.