Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

L'Etablissement français du sang (EFS) lance un appel à la mobilisation aux donneurs du groupe O et organise plusieurs collectes mobiles à Saint-Paul entre le mercredi 6 janvier et le samedi 30 janvier 2021. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l'EFS de gérer le flux, les dons se font uniquement sur rendez-vous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Etablissement français du sang (EFS) lance un appel à la mobilisation aux donneurs du groupe O et organise plusieurs collectes mobiles à Saint-Paul entre le mercredi 6 janvier et le samedi 30 janvier 2021. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l'EFS de gérer le flux, les dons se font uniquement sur rendez-vous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)